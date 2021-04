Prova a sorridere (Di venerdì 9 aprile 2021) I gatti lo sapranno Ancora cadrà la pioggia sui tuoi dolci selciati, una pioggia leggera come un alito o un passo. Ancora la brezza e l’alba fioriranno leggere come sotto il tuo passo, quando tu rientrerai. Tra fiori e davanzali i gatti lo sapranno. Ci saranno altri giorni, ci saranno altre voci. Sorriderai da sola.I gatti lo sapranno. Udrai parole antiche,parole stanche e vane come i costumi smessi delle feste di ieri. Farai gesti anche tu. Risponderai parole ? viso di primavera, farai gesti anche tu.I gatti lo sapranno, viso di primavera; e la pioggia leggera, l’alba color giacinto, che dilaniano il cuore di chi piú non ti spera, sono il triste sorriso che sorridi da sola. Ci saranno altri giorni, altre voci e risvegli. Soffriremo nell’alba, viso di primavera.Cesare Pavese di Ugo Righi Tra le varie misure anticovid ci sono le mascherine, la distanza, il lavarsi le mani, alcuni ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) I gatti lo sapranno Ancora cadrà la pioggia sui tuoi dolci selciati, una pioggia leggera come un alito o un passo. Ancora la brezza e l’alba fioriranno leggere come sotto il tuo passo, quando tu rientrerai. Tra fiori e davanzali i gatti lo sapranno. Ci saranno altri giorni, ci saranno altre voci. Sorriderai da sola.I gatti lo sapranno. Udrai parole antiche,parole stanche e vane come i costumi smessi delle feste di ieri. Farai gesti anche tu. Risponderai parole ? viso di primavera, farai gesti anche tu.I gatti lo sapranno, viso di primavera; e la pioggia leggera, l’alba color giacinto, che dilaniano il cuore di chi piú non ti spera, sono il triste sorriso che sorridi da sola. Ci saranno altri giorni, altre voci e risvegli. Soffriremo nell’alba, viso di primavera.Cesare Pavese di Ugo Righi Tra le varie misure anticovid ci sono le mascherine, la distanza, il lavarsi le mani, alcuni ...

Advertising

justletmeador3u : hey! si questo è per te! ricordati di bere l’acqua e mangiare che il cibo ti da energia, è importante! ricorda anch… - antocaf : Si prova a sorridere, nonostante tutto #selfie - giadixlime : @GIRLVCRUSHX certo amore, anche se so che è molto difficile, prova a non pensare a queste cose che ti fanno stare m… - Sibilla2021 : @Elb37809310 Nonostante le avversità, ci si prova ogni giorno a sorridere. A mettere da parte la pesantezza e provare a volare - FR3SHVIR : @91MEDICVNE tu prova a non farmi sorridere -

Ultime Notizie dalla rete : Prova sorridere Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni della quarta puntata del serale: grandi novità sull'eliminazione ...donna abbia scelto di proporre una delle sue imitazioni e chissà che dopo essersi messa alla prova ...ogni volta che "torna a casa" ed è molto probabile che anche questa volta la vedremo sorridere fra ...

Serie A, per l'Inter tre punti a bassa quota con il Cagliari. Lukaku ultimo marcatore a 4,00 Il turno di campionato dovrebbe sorridere anche alle formazioni capitoline. La Lazio, ospite del ... La Roma, dopo il grande exploit in Europa League contro l'Ajax, prova a rialzare la testa in ...

Prova a sorridere - Ildenaro.it Il Denaro ...donna abbia scelto di proporre una delle sue imitazioni e chissà che dopo essersi messa alla...ogni volta che "torna a casa" ed è molto probabile che anche questa volta la vedremofra ...Il turno di campionato dovrebbeanche alle formazioni capitoline. La Lazio, ospite del ... La Roma, dopo il grande exploit in Europa League contro l'Ajax,a rialzare la testa in ...