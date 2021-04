Olimpiadi Tokyo 2020, Malagò: “Prenderemo una medaglia in più rispetto a Rio” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il mio auspicio e la mia convinzione per Tokyo è prendere una medaglia in più rispetto a Rio de Janeiro: faremo meglio rispetto a quattro anni fa, sperando che ci sia un oro in più”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale odierna. “A Tokyo vedremo dei risultati inaspettati e insospettabili in tante discipline perché quasi tutti gli sport hanno riservato delle grandi sorprese di recente – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Sono pochissime le situazioni in cui il favorito ha vinto, perché non dovrebbe essere così anche a Tokyo?”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il mio auspicio e la mia convinzione perè prendere unain piùa Rio de Janeiro: faremo meglioa quattro anni fa, sperando che ci sia un oro in più”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni, in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale odierna. “Avedremo dei risultati inaspettati e insospettabili in tante discipline perché quasi tutti gli sport hanno riservato delle grandi sorprese di recente – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Sono pochissime le situazioni in cui il favorito ha vinto, perché non dovrebbe essere così anche a?”. SportFace.

