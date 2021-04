Meteo del weekend, irrompe il maltempo: arriva la pioggia e anche la neve (Di venerdì 9 aprile 2021) La primavera 2021 sta facendo davvero le bizze, con l’altalena di fasi Meteo molto variegate. I primi giorni del mese erano stati caldi e anticiclonici, poi è arrivato il freddo polare tardivo che ora ha lasciato spazio al ritorno dell’anticiclone. Tornano le piogge abbondanti e la neve sulle AlpiIl recente ritorno d’inverno lascerà presto spazio a nuove vicende Meteo perturbate. Avremo infatti dal weekend una fase perturbata dalle caratteristiche più autunnali, a causa dell’affondo di una saccatura sull’Europa Occidentale che poi gradualmente si porterà in pieno sull’Italia. Correnti umide meridionali verranno richiamate sulla nostra Penisola, con piogge localmente abbondanti al Nord Italia e in particolare a ridosso dei rilievi. L’evoluzione del fronte perturbato sarà rallentata dalla tenuta ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) La primavera 2021 sta facendo davvero le bizze, con l’altalena di fasimolto variegate. I primi giorni del mese erano stati caldi e anticiclonici, poi èto il freddo polare tardivo che ora ha lasciato spazio al ritorno dell’anticiclone. Tornano le piogge abbondanti e lasulle AlpiIl recente ritorno d’inverno lascerà presto spazio a nuove vicendeperturbate. Avremo infatti daluna fase perturbata dalle caratteristiche più autunnali, a causa dell’affondo di una saccatura sull’Europa Occidentale che poi gradualmente si porterà in pieno sull’Italia. Correnti umide meridionali verranno richiamate sulla nostra Penisola, con piogge localmente abbondanti al Nord Italia e in particolare a ridosso dei rilievi. L’evoluzione del fronte perturbato sarà rallentata dalla tenuta ...

