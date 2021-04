Margot Robbie a dieta ferrea per diventare Barbie | “Niente pane e dolci | bevo solo…”

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’attricesta seguendo unaper entrare nei panni di, nel live action diretto da Greta Gerwig. La bellissima, famosa oltre che per la sua bravura anche per il corpo a dir poco perfetto, è a. I motivi, fortunatamente, non sono estetici, ma sono da ricollegare ad una richiesta di copione. L’attrice, infatti, interpreterànel live action diretto da Greta Gerwig. E così ha raccontato in cosa consiste questae cosa dovrà fare per calarsi nei panni proprio di: laper vestire i panni diDopo aver vestito i panni della supercriminale ...

E' la più glamour, la più invidiata (per il suo fisico, ndr) e la più talentuosa di Hollywood. E', che da supercriminale amatissima in 'The Suicide Squad' sta per trasformarsi in Barbie , nel live action diretto da Greta Gerwig di prossima uscita. E nonostante le sue curve da ...Si tratta di Lily - Rose Depp, die della cantante coreana Jennie delle Blackpink. Scattate dall'iconico duo Inez & Vinoodh, le immagini della nuova versione di The Chanel Book ...L’attrice Margot Robbie sta seguendo una dieta ferrea per entrare nei panni di Barbie, nel live action diretto da Greta Gerwig. La bellissima Margot Robbie, famosa oltre che per la sua bravura anche ...L'attrice Margot Robbie si sta sottoponendo a una dieta drastica senza pane e dolci per poter diventare Barbie nel prossimo film live action.