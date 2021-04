L’ex direttore sportivo: “Dybala alla Juventus non è sereno, ma non vuole andare a scadenza” (Di venerdì 9 aprile 2021) Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo ai tempi della presidenza Zamparini, in cui Dybala vestiva il rosanero, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com dello stallo tra la Joya e la Juventus per quel che riguarda il rinnovo di contratto. Queste le sue parole:"Penso che Dybala viva adesso situazione particolare, avverte una forte pressione e magari alla Juve non si sente più sereno. È possibile che cambi perché magari restando giocherebbe ripeto con una pressione eccessiva. Poi occorre anche vedere che squadra faranno alla Juve. Arrivare a a fine contratto? Non credo perché è un ragazzo serio e per me lui non vuole andare a scadenza, per la moralità che ha per l'uomo che è. Aggiungo che se ci ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Rino Foschi,del Palermo ai tempi della presidenza Zamparini, in cuivestiva il rosanero, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com dello stallo tra la Joya e laper quel che riguarda il rinnovo di contratto. Queste le sue parole:"Penso cheviva adesso situazione particolare, avverte una forte pressione e magariJuve non si sente più. È possibile che cambi perché magari restando giocherebbe ripeto con una pressione eccessiva. Poi occorre anche vedere che squadra farannoJuve. Arrivare a a fine contratto? Non credo perché è un ragazzo serio e per me lui non, per la moralità che ha per l'uomo che è. Aggiungo che se ci ...

