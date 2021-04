In casa Chelsea esplode il Caso Tammy Abraham (Di venerdì 9 aprile 2021) Da attaccante titolare ad oggetto misterioso. L’arrivo di Thomas Tuchel se da una parte ha ridato speranza ad un ambiente primo tumultuoso, ha anche evidenziato alcune problematiche interne come lo scarso utilizzo di alcuni calciatori. Tra questi spicca l’attaccante inglese Tammy Abraham, in forza ai Blues dal 2019 ed arrivato in prima squadra dopo le esperienze con Bristol City, Swansea e Aston Villa. La punta, nonostante quest’anno abbia messo a segno la bellezza di 12 reti, è totalmente ignorata dal tecnico ex PSG. Tuchel sin dal suo arrivo gli ha concesso pochissimo spazio. Molti si stanno dunque chiedendo quale sia il motivo dietro a queste scelte dell’allenatore. Alcuni suoi compagni, come riporta il Telegraph, sono rimasti sorpresi del fatto che Abraham sia stato messo fuori rosa, la sua presenza per la manovra del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Da attaccante titolare ad oggetto misterioso. L’arrivo di Thomas Tuchel se da una parte ha ridato speranza ad un ambiente primo tumultuoso, ha anche evidenziato alcune problematiche interne come lo scarso utilizzo di alcuni calciatori. Tra questi spicca l’attaccante inglese, in forza ai Blues dal 2019 ed arrivato in prima squadra dopo le esperienze con Bristol City, Swansea e Aston Villa. La punta, nonostante quest’anno abbia messo a segno la bellezza di 12 reti, è totalmente ignorata dal tecnico ex PSG. Tuchel sin dal suo arrivo gli ha concesso pochissimo spazio. Molti si stanno dunque chiedendo quale sia il motivo dietro a queste scelte dell’allenatore. Alcuni suoi compagni, come riporta il Telegraph, sono rimasti sorpresi del fatto chesia stato messo fuori rosa, la sua presenza per la manovra del ...

