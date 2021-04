In campo Florentino Perez per Aspi. L'offerta spagnola è di 10 miliardi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : campo Florentino

Si riapre la vicenda legata alla cessione di Autostrade per l'Italia. Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha preso atto della manifestazione di interesse inviata dalla spagnola Acs, un'offerta ...... a Milano l'Ftse Mib segna +0,3% anche grazie allo sprint di Atlantia (ancora piu' 3% e ai massimi da marzo 2020) grazie alla discesa indiPerez con una manifestazione d'interesse ...Approfittando delle porte chiuse il presidente Florentino Perez già la scorsa primavera aveva ... per le gare interne a Valdebebas e in quello che è il principale campo d'allenamento del Madrid la ...Anche oggi Atlantia si candida ad essere una delle storie di giornata a Piazza Affari dopo mossa ufficiale di Florentino Perez per Autostrade per l'Italia (Aspi). Proprio ieri, a ridosso del consiglio ...