Il Paradiso delle signore trama 12 aprile: confronto tra Marta e Vittorio (Di venerdì 9 aprile 2021) La trama della puntata di lunedì 12 aprile del Paradiso delle signore rivela che Marta deciderà, finalmente, di fare ritorno a Milano. La donna, dopo aver appreso del malore di suo marito, non potrà più rimandare. Intanto, al grande magazzino ricompariranno gli abiti della nuova collezione che erano spariti, però, tutti presenteranno dei difetti che prima non c’erano. Cosimo, dal canto suo, continuerà ad essere disperato per la scoperta appena fatta. L’incontro tra Marta e Vittorio al Paradiso delle signore Nel corso dell’episodio numero 126 del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 12 aprile, vedremo che Marta ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladella puntata di lunedì 12delrivela chedeciderà, finalmente, di fare ritorno a Milano. La donna, dopo aver appreso del malore di suo marito, non potrà più rimandare. Intanto, al grande magazzino ricompariranno gli abiti della nuova collezione che erano spariti, però, tutti presenteranno dei difetti che prima non c’erano. Cosimo, dal canto suo, continuerà ad essere disperato per la scoperta appena fatta. L’incontro traalNel corso dell’episodio numero 126 del, che andrà in onda il 12, vedremo che...

