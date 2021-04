Giù da un muro a Mercogliano nel giorno di Pasqua, muore il 55enne di Ospedaletto d’Alpinolo (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto d’Alpinolo (Av) – E’ morto il 55enne, dipendente dell’ufficio anagrafe del comune di Ospedaletto d’Alpinolo, caduto da un muretto a Mercogliano. L’uomo, Tony Santaniello, si era incamminato il giorno di Pasqua per una passeggiata. Poco dopo si era soffermato sul muro che delimita via Ammiraglio Bianco, improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal un’altezza di circa sei metri. Immediato l’intervento dei sanitari insieme ai Vigili del Fuoco. Troppo gravi le lesioni riportate. Santaniello è deceduto questa mattina al “Moscati” di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – E’ morto il, dipendente dell’ufficio anagrafe del comune di, caduto da un muretto a. L’uomo, Tony Santaniello, si era incamminato ildiper una passeggiata. Poco dopo si era soffermato sulche delimita via Ammiraglio Bianco, improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal un’altezza di circa sei metri. Immediato l’intervento dei sanitari insieme ai Vigili del Fuoco. Troppo gravi le lesioni riportate. Santaniello è deceduto questa mattina al “Moscati” di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

