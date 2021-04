Gianni Morandi dopo l’incidente | “Mano destra gravemente danneggiata”

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 aprile 2021) News Il cantante ha aggiornato i suoi follower: come staaver lasciato l’ospedale in cui è stato ricoverato per settimane Pubblicato su 9 Aprile 2021è tornato sui social network per svelare ai suoi fan come stadomestico che ha cambiato la sua vita. Il 76enne non si è ancora ripreso del tutto: oggi è finalmente tornato a casa, dalla sua famiglia, ma ha trascorso le ultime settimane in ospedale, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’eterno ragazzo sta decisamente meglio ma il percorso per tornare alla sua normalità è piuttosto lungo e doloroso. Su Instagramsi è mostrato sorridente ma non ha nascosto una certa sofferenza per quanto accaduto. Il cantante ...