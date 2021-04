GdS – Inter, non solo gol: Lautaro Martinez decisivo anche in fase difensiva (Di venerdì 9 aprile 2021) Lautaro Martinez non pensa solo a fare gol La terza stagione nerazzurra di Lautaro Martinez è quella della consacrazione definitiva. L’attaccante argentino contro il Sassuolo ha timbrato la rete numero 15, nessuno su calcio di rigore, superando così le 14 della passata stagione. Il Toro, però, è prezioso anche in zona difensiva con i ripiegamenti ad aiutare la squadra nei momenti di maggior pressing da parte degli avversari. “Un buon modo per valutare quanto un allenatore sia “dentro” ai suoi giocatori è l’attenta osservazione degli attaccanti nella fase di non possesso. Ormai, con rarissime eccezioni, non esiste più chi si disInteressa degli avversari quando la propria squadra si sta difendendo, ma è facilmente percepibile la ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)non pensaa fare gol La terza stagione nerazzurra diè quella della consacrazione definitiva. L’attaccante argentino contro il Sassuolo ha timbrato la rete numero 15, nessuno su calcio di rigore, superando così le 14 della passata stagione. Il Toro, però, è preziosoin zonacon i ripiegamenti ad aiutare la squadra nei momenti di maggior pressing da parte degli avversari. “Un buon modo per valutare quanto un allenatore sia “dentro” ai suoi giocatori è l’attenta osservazione degli attaccanti nelladi non possesso. Ormai, con rarissime eccezioni, non esiste più chi si disessa degli avversari quando la propria squadra si sta difendendo, ma è facilmente percepibile la ...

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, l’importanza di Kolarov va oltre il campo. GdS: “Ruolo fondamentale” - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: Ridevano tutti ieri all'Inter, allenatore, giocatori e dirigenti: ridevano per i risultati, per lo scudetto che si avvicina e… - diegocecati : RT @it_inter: Ridevano tutti ieri all'Inter, allenatore, giocatori e dirigenti: ridevano per i risultati, per lo scudetto che si avvicina e… - interforever88 : RT @it_inter: Ridevano tutti ieri all'Inter, allenatore, giocatori e dirigenti: ridevano per i risultati, per lo scudetto che si avvicina e… - aeneasgladius : @capuanogio #gds non sa come dare fastidio @juventusfc ed i cronisti sportivi veri e falsi ci sguazzano gioiosament… -