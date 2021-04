Fondazione Open, l'ex ministro Luca Lotti indagato per corruzione (Di venerdì 9 aprile 2021) Stesse accuse per l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, e gli imprenditori Alfonso Toto e Patrizio Donnini Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 9 aprile 2021) Stesse accuse per l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della, e gli imprenditori Alfonso Toto e Patrizio Donnini

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open, quattro indagati per corruzione: sono Luca Lotti, Alberto Bianchi, Alfonso Toto e Patrizio Donnini - Corriere : Firenze, fondazione Open: Luca Lotti, Alfonso Toto e Alberto Bianchi indagati per corruzione - repubblica : ?? Firenze, inchiesta Open: ex ministro Lotti indagato per corruzione con gli imprenditori Toto e Donnini e il presi… - francotaratufo2 : RT @serebellardinel: E che finora ci abbiano governato solo delinquenti mi auguro si sia capito una volta per tutte, altrimenti fanno bene… - cocchi2a : RT @serebellardinel: E che finora ci abbiano governato solo delinquenti mi auguro si sia capito una volta per tutte, altrimenti fanno bene… -