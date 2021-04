ENEA | integratori e nutraceutici dagli scarti del limone contro il rischio cardio-vascolare

Advertising

ENEAOfficial : Salute: dagli scarti del limone integratori e nutraceutici contro il rischio cardio-vascolare

Roma, 9 apr. (askanews) - ENEA, in collaborazione con le aziende siciliane Navhetec srl e Agrumaria Corleone spa, ha brevettato una metodologia innovativa per trasformare gli scarti della lavorazione del limone in integratori e nutraceutici da utilizzarsi nella prevenzione di alcune patologie come obesità, diabete, ipercolesterolemia e disturbi cardio-vascolari.