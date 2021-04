E conferma la sua influenza, non più solo in fatto di stile (Di venerdì 9 aprile 2021) “ Le nuove foto di Chiara Ferragni con la piccola Vittoria”, “Chiara Ferragni aggiunge gli occhiali da sole alla sua collezione, in collaborazione con Luxottica”, “Chiara Ferragni denuncia la mancata vaccinazione della nonna del marito Fedez”. Non c’è giorno che passi senza una notizia relativa agli affari, privati e non, dell’influencer con 23 milioni di follower. L’ultima in ordine cronologico è quella che ne annuncia l’entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s. Perché Tod’s ha voluto Chiara Ferragni nel suo cda “La sua conoscenza del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”, ha commentato l’imprenditore Diego Della Valle. Non è la prima volta che Tod’s e Chiara ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) “ Le nuove foto di Chiara Ferragni con la piccola Vittoria”, “Chiara Ferragni aggiunge gli occhiali da sole alla sua collezione, in collaborazione con Luxottica”, “Chiara Ferragni denuncia la mancata vaccinazione della nonna del marito Fedez”. Non c’è giorno che passi senza una notizia relativa agli affari, privati e non, dell’influencer con 23 milioni di follower. L’ultima in ordine cronologico è quella che ne annuncia l’entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s. Perché Tod’s ha voluto Chiara Ferragni nel suo cda “La sua conoscenza del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”, ha commentato l’imprenditore Diego Della Valle. Non è la prima volta che Tod’s e Chiara ...

