Denise Pipitone, come si fa davvero la ricerca delle persone scomparse? (Di venerdì 9 aprile 2021) La ragazza russa che ha fatto rumore non è Denise Pipitone. «Una trasmissione televisiva è utile fino a quando collabora con le istituzioni. Deve essere questo il limite alla strumentalizzazione che sappiamo esistere sempre in questi casi perché la speranza rende le famiglie disponibili a qualsiasi confronto». Elisa Pozza Tasca è la portavoce nazionale di Penelope Scomparsi Uniti e da anni si occupa del tema, fin da quando era parlamentare. Il comportamento tenuto dalla televisione russa nel caso di Denise Pipitone è andato per lei oltre la strumentalizzazione, votata ad alzare audience e share, che c’è sempre in questi casi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) La ragazza russa che ha fatto rumore non è Denise Pipitone. «Una trasmissione televisiva è utile fino a quando collabora con le istituzioni. Deve essere questo il limite alla strumentalizzazione che sappiamo esistere sempre in questi casi perché la speranza rende le famiglie disponibili a qualsiasi confronto». Elisa Pozza Tasca è la portavoce nazionale di Penelope Scomparsi Uniti e da anni si occupa del tema, fin da quando era parlamentare. Il comportamento tenuto dalla televisione russa nel caso di Denise Pipitone è andato per lei oltre la strumentalizzazione, votata ad alzare audience e share, che c’è sempre in questi casi.

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - ilionorrr : RT @arianagrimmie: La persona che sta dietro l’account falso di denise pipitone ha appena inserito un indirizzo. Questa situazione è perico… - DameNarcissique : RT @arianagrimmie: La persona che sta dietro l’account falso di denise pipitone ha appena inserito un indirizzo. Questa situazione è perico… -