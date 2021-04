Daniela Martani dopo l’Isola dei Famosi: “Io no vax? Sono solo falsità”, e parla dei vaccini (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniela Martani, ultima naufraga dell’Isola dei Famosi ad aver abbandonato il reality in Honduras dopo la sua eliminazione, ha da poco fatto rientro in Italia e dopo essersi riappropriata dei suoi social ha deciso di realizzare una diretta in cui ha smentito alcune delle notizie sul suo conto. Daniela Martani dopo l’Isola dei Famosi: precisazioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 aprile 2021), ultima naufraga deldeiad aver abbandonato il reality in Hondurasla sua eliminazione, ha da poco fatto rientro in Italia eessersi riappropriata dei suoi social ha deciso di realizzare una diretta in cui ha smentito alcune delle notizie sul suo conto.dei: precisazioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Novella_2000 : Akash Kumar e Daniela Martani sparlano di Andrea Cerioli e rivelano ciò che ha detto a telecamere spente #isola - payneisallboy : SEMPRE DANIELA MARTANI CHE DICE “IO NON SO COME FA AD AVERE TUTTI STI FOLLOWER” MI CHIEDO ANCH’IO COME TU POSSA AVE… - payneisallboy : DANIELA MARTANI CHE DICE CHE ANDREA CERIOLI È: ANTIPATICO, INUTILE, CHE NON FA UN CAZZO ED È MOLTO NERVOSO. SICURA… - GiuseppeporroIt : Daniela Martani e Akash kumar vs Andrea Cerioli: le parole di fuoco dei due ex concorrenti contro il naufrago… - gaviii04 : RT @basicbbic: elisa isoardi e daniela martani voi mi mancate tanto -