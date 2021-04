Covid, Mattarella “Polizia in prima linea paga prezzo pesante” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Polizia, con 14 vittime e 10 mila contagiati, ha pagato un “prezzo particolarmente pesante” nell’anno della pandemia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia per i 169 anni della Polizia.“Vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono nei confronti della Polizia – ha sottolineato Mattarella -: fiducia e affidamento. In questo anno di pandemia la Polizia si è prodigata con impegno e abnegazione pagando un prezzo alto: 14 vittime sono tante, 10 mila contagiati sono un prezzo pesante. E’ dovuto al fatto di essere in prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La, con 14 vittime e 10 mila contagiati, hato un “particolarmente” nell’anno della pandemia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al Quirinale alla cerimonia per i 169 anni della.“Vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono nei confronti della– ha sottoto-: fiducia e affidamento. In questo anno di pandemia lasi è prodigata con impegno e abnegazionendo unalto: 14 vittime sono tante, 10 mila contagiati sono un. E’ dovuto al fatto di essere in...

Advertising

poliziadistato : 169° #anniversariopolizia #9aprile Presidente Mattarella riceve #capodellaPolizia Giannini che ha ricordato come 'n… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - Tele_Nicosia : Covid, Mattarella “Polizia in prima linea paga prezzo pesante” - CorriereCitta : Covid, Mattarella “Polizia in prima linea paga prezzo pesante” - restoalsud : Covid, Mattarella “Polizia in prima linea paga prezzo pesante” - -