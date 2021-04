Cos'è la sindrome capillare, rarissima e quasi mai fatale. Al vaglio legame con AstraZeneca (Di venerdì 9 aprile 2021) Ha un incidenza di un caso su un milione di individui la sindrome da perdita capillare su cui la commissione di farmacovigilanza dell Ema per la valutazione dei rischi (Prac) ha avviato una revisione ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021) Ha un incidenza di un caso su un milione di individui lada perditasu cui la commissione di farmacovigilanza dell Ema per la valutazione dei rischi (Prac) ha avviato una revisione ...

Advertising

Mary_Cric : @d_essere Leggete cos'è e come si usa il deltacortene. I cortisonici non si somministrano e non si prendono a casac… - giusyeffe : .La sindrome Long-Covid, l'altra faccia del virus sui contagiati. Lopalco pensa all'esenzione del ticket per le cat… - duplikey : Sindrome dell’impostore: cos’è e come uscirne - n3penthes : [ prima cosa: cos'è la sindrome di down? ] la sindrome di down è una condizione genetica caratterizzata dalla pres… - giornalorg : -