Clarice - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 aprile 2021) La fragile, vulnerabile eppure inarrestabileStarling torna con i suoi agnelli e le sue falene, sopravvissuta alla terrificante avventura con Buffalo Bill e al suo rapporto con il mitico Hannibal. Dopo la traumatica conclusione dell'avventura precedente, non ha certo dato le dimissioni ma si trova in una situazione di stallo professionale, esaltata dai media, guardata con fastidio dai superiori. Ambientata un anno dopo la fine del romanzo di Thomas Harris, la nuova storia è scritta da Alex Kurtzman, autore di serie di gran successo come Star Trek: Picard e Discovery, Hawaii Five-0, Fringe, Sleepy Hollow, Alias, insieme a Jenny Lumet, che è figlia del mitico regista, anche produttrice. Troviamoin precario equilibrio fra il mondo politico, che vuole fare di lei un simbolo, e l'ambiente di lavoro, dove è malvista e considerata ...