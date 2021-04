(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ di pochi minuti fa la smentita da parte della dirigente scolastica delcomprensivoildidi Latina, riguardo ladella scuola. Laha espresso le sue dichiarazioni in merito alla vicenda, sostenendo che la protesta dei genitori, sia in realtà un attoda parte di un singolo genitore rimasto anonimo. Di seguito la nota della dirigente scolastica: «E’ stato pubblicato questa mattina su alcuni siti di notizie locali – scrive ladelil– un articolonei confronti del, relativo a una presuntadella scuola e a una altrettanto ...

Advertising

CorriereCitta : Cisterna, nessuna chiusura per l’istituto Plinio il Vecchio. La preside: ‘Attacco diffamatorio di un solo genitore’ -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna nessuna

Il Tirreno

... un traghetto era finito contro la petroliera Agip Abruzzo, la prua aveva centrato la7, ... Non sono mai arrivato aconclusione. Anche perché quando si aprì il processo ( se non sbaglio,...... 19 a, 16 nei comuni di Fondi e Sezze, 14 a Pontinia, 13 a Sonnino e 12 a Terracina. Il bollettino della Asl di Latina del 5 aprile Il bilancio delle vittime in provinciaguarigione ...Cisterna: scuola “Plinio il Vecchio”. Falsa la notizia degli insegnanti assenti e delle proteste dei genitori.La sostanza oleosa nel Serra forse causata da un serbatoio sotterraneo. Verranno messe delle panne Poco prima, a monte del torrente dove si trova la sorgente del fiume Serra, ci sono alcune fra le poz ...