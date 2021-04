Atp Cagliari 2021: programma e orari di sabato 10 aprile con Sonego (Di venerdì 9 aprile 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 10 aprile, per quanto concerne l’Atp 250 di Cagliari 2021. Lorenzo Sonego affronterà Taylor Fritz, in occasione di una delle semifinali del Sardegna Open: grande chance per l’azzurrino, vicino al traguardo. In campo anche un derby italiano, in chiusura della giornata, tra Sonego/Vavassori e Bolelli/Molteni. Di seguito la programmazione completa, aggiornata dopo l’ufficializzazione degli orari dall’Atp. CAMPO CENTRALE dalle ore 12.00 – (3) Sonego vs (2) Fritz a seguire – Musetti or Djere vs Basilashvili or Struff non prima delle ore 15.00 – Sonego/Vavassori vs (2) Bolelli/Molteni SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco di10, per quanto concerne l’Atp 250 di. Lorenzoaffronterà Taylor Fritz, in occasione di una delle semifinali del Sardegna Open: grande chance per l’azzurrino, vicino al traguardo. In campo anche un derby italiano, in chiusura della giornata, tra/Vavassori e Bolelli/Molteni. Di seguito lazione completa, aggiornata dopo l’ufficializzazione deglidall’Atp. CAMPO CENTRALE dalle ore 12.00 – (3)vs (2) Fritz a seguire – Musetti or Djere vs Basilashvili or Struff non prima delle ore 15.00 –/Vavassori vs (2) Bolelli/Molteni SportFace.

