Ultimatum di Casaleggio al M5s | paghi debiti per Rousseau o addio Secca replica | altre priorità

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si tratta degli arretrati per l'uso dei servizi della piattaforma. I Cinquestelle: 'Non possiamo permetterci polemiche interne in questa fase delicata per il paese '

Si tratta degli arretrati per l'uso dei servizi della piattaforma. I Cinquestelle: 'Non possiamo permetterci polemiche interne in questa fase delicata per il paese 'Oggi l'associazione presieduta da Davide, che ha gestito finora la piattaforma per la 'democrazia digitale' del Movimento, ha lanciato dal Blog delle stelle un;: senza ...Tra Rousseau e il Movimento 5 stelle è arrivata la resa dei conti. La data: il 22 aprile. Entro due settimane, la piattaforma web di democrazia diretta, creatura di Gianroberto Casaleggio ereditata da ...In un post pubblicato sul Blog delle stelle dall'associazione presieduta da Davide Casaleggio si annuncia che, se entro il 22 aprile non saranno sanati gli arretrati, verranno interrotti i rapporti. E ...