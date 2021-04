Trezeguet: «Mbappé erede di Messi e Cristiano Ronaldo» (Di giovedì 8 aprile 2021) David Trezeguet incorona Kylian Mbappè dopo la grande prestazione contro il Bayern Monaco David Trezeguet, intervistato da Le Parisien, individua l’erede di Cristiano Ronaldo: è Kylian Mbappè il successore designato al trono del calcio europeo. Ecco le sue dichiarazioni sul francese dopo la grande prova contro il Bayern Monaco. «Credo che sia sulla buona strada, può essere il legittimo successore di Messi e Ronaldo, anzi credo che sia il giocatore meglio posizionato per prendere il loro posto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Davidincorona Kylian Mbappè dopo la grande prestazione contro il Bayern Monaco David, intervistato da Le Parisien, individua l’di: è Kylian Mbappè il successore designato al trono del calcio europeo. Ecco le sue dichiarazioni sul francese dopo la grande prova contro il Bayern Monaco. «Credo che sia sulla buona strada, può essere il legittimo successore di, anzi credo che sia il giocatore meglio posizionato per prendere il loro posto». Leggi su Calcionews24.com

A 22 anni è già sulla scia dei più grandi di sempre, eppure la Francia rischia di farsi scappare Mbappé ... al cospetto della Pulce con tre gioielli: i numeri di Mbappé iniziano ad assumere proporzioni ... detenute da David Trezeguet. A questi ritmi, i 51 di Thierry Henry - sorpassato ieri per numero di gol ...

