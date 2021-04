Trasporto aereo, no passaporto vaccinale USA (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti non daranno corso alla creazione di un passaporto vaccinale. La notizia giunge dalla Casa Bianca, che ritiene di non dover dare luogo all’acquisizione delle credenziali relative all’avvenuta vaccinazione. La priorità è il diritto alla privacy, che non preclude al settore privato di sviluppare modelli di passaporto per consentire la partecipazione agli eventi. È stato precisato che le persone vaccinate possono viaggiare negli Stati Uniti senza dover presentare un test Covid-19 o sottoporsi a quarantena dopo il viaggio. Prosegue, invece, il progetto di certificato sanitario nell’Unione Europea. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti non daranno corso alla creazione di un. La notizia giunge dalla Casa Bianca, che ritiene di non dover dare luogo all’acquisizione delle credenziali relative all’avvenuta vaccinazione. La priorità è il diritto alla privacy, che non preclude al settore privato di sviluppare modelli diper consentire la partecipazione agli eventi. È stato precisato che le persone vaccinate possono viaggiare negli Stati Uniti senza dover presentare un test Covid-19 o sottoporsi a quarantena dopo il viaggio. Prosegue, invece, il progetto di certificato sanitario nell’Unione Europea.

