Trailer di American Fighter con George Kosturos

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lionsgate ha pubblicato un poster e unper il thriller di prossima uscita. Il film diretto da Shaun Paul Piccinino e interpretato da, Sean Patrick Flanery e Tommy Flanagan. Di cosa parla? Un dramma d’azione indipendente incentrato sui combattimenti clandestini e basato su una storia vera. Infatti la trama del film rievoca un titolo degli anni novanta, I gladiatori della strada di Rowdy Herrington con protagonisti Cuba Gooding, Jr. e James Marshall. Il cast Il cast è completato da Tommy Flanagan (The Rising Hawk – L’ascesa del falco), Bryan Craig, Allison Paige, Parviz Sayyad, inoltre, Salome Azizi, Vince Hill-Bedford, Tony Panterra, Kevin Porter, Anna Zielinski, Ali Saam, Christina Moore, Anoush ...

