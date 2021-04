The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Switch) - recensione (Di giovedì 8 aprile 2021) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è un videogioco uscito originariamente in Giappone nel 2018, ma che solo di recente ha raggiunto il suolo internazionale e, infine, la piattaforma ibrida di casa Nintendo. Il quarto capitolo della saga Trails of Cold Steel coincide con la conclusione dell'arco narrativo dedicato all'Erebonian Empire; gli eventi riprendono direttamente dalla chiusura del gioco precedente, per la precisione due settimane dopo lo scontro finale, lanciando subito nel vivo degli eventi. Per questa ragione, come prevedibile, la lunga presentazione delle prime ore di gioco rischierebbe di risultare criptica per i giocatori che non hanno seguito la serie e, soprattutto, non masticano bene la lingua inglese, essendo il titolo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) TheofofIV è un videogioco uscito originariamente in Giappone nel 2018, ma che solo di recente ha raggiunto il suolo internazionale e, infine, la piattaforma ibrida di casa Nintendo. Il quarto capitolo della sagaofcoincide con la conclusione dell'arco narrativo dedicato all'Erebonian Empire; gli eventi riprendono direttamente dalla chiusura del gioco precedente, per la precisione due settimane dopo lo scontro finale, lanciando subito nel vivo degli eventi. Per questa ragione, come prevedibile, la lunga presentazione delle prime ore di gioco rischierebbe di risultare criptica per i giocatori che non hanno seguito la serie e, soprattutto, non masticano bene la lingua inglese, essendo il titolo ...

Advertising

IGNitalia : The Legend of Heroes: #TrailsOfColdSteel IV non ha lo stesso spessore narrativo del suo predecessore, ma rimane un… - GamingToday4 : The Legend of Zelda: i migliori 10 dungeon - Alex55038097 : RT @TheEnygmaster1: Venerato come una divinitá.. the enygmaster is legend,voi #schiavi dovete solo #servire e riverire! #feetdom #feetmaste… - m89012196 : RT @brookesbellarke: tz: molto spesso sei vittima del web gs: sì, dal tuo fandom. infatti fai qualcosa SHE’S AN ICON. SHE’S A LEGEND. AND… - Arewealone19 : RT @brookesbellarke: tz: molto spesso sei vittima del web gs: sì, dal tuo fandom. infatti fai qualcosa SHE’S AN ICON. SHE’S A LEGEND. AND… -