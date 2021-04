Tg Lazio, edizione dell’8 aprile 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le mani delle mafie sul traffico di prodotti petroliferi. Un’indagine delle direzioni distrettuali antimafia di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro ha portato a 71 misure cautelari contro camorra e ‘ndrangheta e a sequestri per oltre un miliardo. Un filone dell’inchiesta riguarda la Capitale, dove sono state arrestate 23 persone. Tra loro Anna Bettozzi, la vedova ereditiera dell’impero del petroliere romano Sergio Di Cesare. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro dal clan camorristico Moccia per risollevare la sua impresa in crisi. SINDACI ISOLE LAZIO: PRONTI A ESSERE COVID FREE PER L’ESTATE Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) Le mani delle mafie sul traffico di prodotti petroliferi. Un’indagine delle direzioni distrettuali antimafia di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro ha portato a 71 misure cautelari contro camorra e ‘ndrangheta e a sequestri per oltre un miliardo. Un filone dell’inchiesta riguarda la Capitale, dove sono state arrestate 23 persone. Tra loro Anna Bettozzi, la vedova ereditiera dell’impero del petroliere romano Sergio Di Cesare. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe ricevuto ingenti somme di denaro dal clan camorristico Moccia per risollevare la sua impresa in crisi. SINDACI ISOLE LAZIO: PRONTI A ESSERE COVID FREE PER L’ESTATE

