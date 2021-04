Solidarietà a von der Leyen e barriere contro Erdogan (Di giovedì 8 aprile 2021) In diplomazia la forma sarà anche sostanza ma soprattutto la volgare arroganza del presidente turco Tayyip Erdogan e la scorrettezza beota del presidente del Consiglio Ue Charles Michel – ad Ankara, nei confronti della presidente europea Ursula von der Leyen è un’azione che ha umiliato tutti noi civili cittadini comunitari e certamente non nobilita il resoconto dell’incontro che è stato proficuo a detta della nostra presidente poiché , dopo mesi di tensione con la Turchia,l’ha inaugurato con grande determinazione affermando a chiara voce , rivolgendosi al truce Erdogan , che la Turchia deve rispettare i diritti umani e che la scelta di ritirare la nazione dalla Convenzione di Istambul contro la violenza delle donne è preoccupante. Il colloquio gestito dalla Presidente Eu ha affrontato le questioni più ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) In diplomazia la forma sarà anche sostanza ma soprattutto la volgare arroganza del presidente turco Tayyipe la scorrettezza beota del presidente del Consiglio Ue Charles Michel – ad Ankara, nei confronti della presidente europea Ursula von derè un’azione che ha umiliato tutti noi civili cittadini comunitari e certamente non nobilita il resoconto dell’inche è stato proficuo a detta della nostra presidente poiché , dopo mesi di tensione con la Turchia,l’ha inaugurato con grande determinazione affermando a chiara voce , rivolgendosi al truce, che la Turchia deve rispettare i diritti umani e che la scelta di ritirare la nazione dalla Convenzione di Istambulla violenza delle donne è preoccupante. Il colloquio gestito dalla Presidente Eu ha affrontato le questioni più ...

