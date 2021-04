Scuola, i genitori No Dad di Napoli: “Bene ripresa, speriamo duri” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Bene il ritorno in aula. Ora dobbiamo sperare che duri fino alla fine dell’anno scolastico”. Sono soddisfatti i genitori No Dad di Napoli all’indomani della ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, le elementari e per le prime classi della Scuola media. Un ritorno a Scuola “tanto atteso” dalle famiglie napoletane e che in questi mesi più volte ha visto i No Dad scendere in piazza a manifestare contro le chiusure delle scuole che – ricordano – “in Campania e a Napoli sono state più durature rispetto ad altre regioni in virtù di ordinanze restrittive della Regione”. Ora la battaglia si sposta affinché possano tornare in aula “al più presto, se i numeri lo consentiranno, anche ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “il ritorno in aula. Ora dobbiamo sperare chefino alla fine dell’anno scolastico”. Sono soddisfatti iNo Dad diall’indomani delladella didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, le elementari e per le prime classi dellamedia. Un ritorno a“tanto atteso” dalle famiglie napoletane e che in questi mesi più volte ha visto i No Dad scendere in piazza a manifestare contro le chiusure delle scuole che – ricordano – “in Campania e asono state più durature rispetto ad altre regioni in virtù di ordinanze restrittive della Regione”. Ora la battaglia si sposta affinché possano tornare in aula “al più presto, se i numeri lo consentiranno, anche ...

