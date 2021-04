Puglia | meteo | sottozero nella notte tra zone del foggiano e del barese Anche le altre località a livelli invernali

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si va da -3 sfiorati in territorio di Celle San Vito (immagine: fonte protezione civile della) ai -2 di Faeto ed Orsara di, a meno un grado di Castel del Monte e Gravina in, agli zero gradi di Altamura mentre Martina Franca, a quota zero, si è sistemata a due gradi all’alba. I cinque gradi di Taranto alle cinque del mattino completano il quadro di unacon temperaturein queste ore. L'articolotradele del lea ...