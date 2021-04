Operazione “Petrol-mafie spa”, un pugliese fra i 35 in carcere. Settantuno misure cautelari, sequestri di beni per quasi un miliardo di euro Infiltrazioni di camorra e 'ndrangheta: inchieste delle procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: 20210408 – GDF – Operazione Petrolmafie SPA L'articolo Operazione “Petrol-mafie spa”, un pugliese fra i 35 in carcere. Settantuno misure cautelari, sequestri di beni per quasi un miliardo di euro <small class="subtitle">Infiltrazioni di camorra e 'ndrangheta: inchieste delle procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito in formato pdf il comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: 20210408 – GDF –SPA L'articolospa”, unfra i 35 indiperundi die 'di...

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Petrol Petrolmafie,arrestata anche la Bettozzi ...Gli impianti della ex Max Petroli sono stati posti sotto sequestro nell'ambito di un'operazione ...come amministratrice di fatto della nuova società nata dalla Max Petroli che si chiama Made Petrol ...

Mafia: frode prodotti petroliferi, arrestata Anna Bettozzi ...dell'operazione coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria sono stati sequestrati gli impianti della società petrolifera della famiglia Bettozzi, Max Petroli, ora Made Petrol ...

Arresti per 'ndrangheta, riciclaggio e frode: tutti i NOMI dell'operazione Petrol mafie LaC news24 Maxi frode petrolifera: 70 arresti e sequestro di un miliardo alla ‘Ndrangheta Una super operazione anti mafia maxi frode petrolifera: 70 arresti e sequestro di un miliardo alla 'Ndrangheta una quadrupla operazione ...

Mafia: frode prodotti petroliferi, arrestata Anna Bettozzi Nell’ambito dell’operazione coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria sono stati sequestrati gli impianti della società petrolifera della famiglia Bettozzi, Max Petroli, ora ...

