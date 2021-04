Non solo amuleto: parate e urla, con Buffon quest'anno la Juve non ha mai perso (Di giovedì 8 aprile 2021) Con Gigi Buffon in porta la Juve non ha mai perso quest'anno: in una stagione non particolarmente felice come questa, è una mezza impresa. In campionato 5 vittorie e un pareggio, con soli tre gol ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) Con Gigiin porta lanon ha mai: in una stagione non particolarmente felice comea, è una mezza impresa. In campionato 5 vittorie e un pareggio, con soli tre gol ...

Advertising

NicolaPorro : Quello sceso in piazza ieri è solo popolaccio fascista? @DelpapaMax sulla protesta di chi non lavora da un anno ?? - itinagli : C'è molta strada da fare per le donne. In Turchia. Ma non solo. #vonderLeyen #Erdogan - borghi_claudio : @eurallergico @melississima6 @fdragoni Sono d'accordo, logica vorrebbe questo ed è quello che sta facendo la Spagna… - CastellinoLuigi : RT @elisabettap38: @Maumol È già così. Nessuna #decisione, nessun #pianovaccinale, nessun #cambiodipasso, nessuna #notizia solo tanta, ma t… - mariko70156893 : RT @Mic4810: La gratitudine è non solo la più grande delle virtù ma la madre di tutte le altre.*** (Cicerone) -