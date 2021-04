(Di giovedì 8 aprile 2021) Guardia di finanza e carabinieri hanno eseguito provvedimenti di fermo e sequestro nell’ambito di unaoperata dalla. REGGIO CALABRIA – Una ingente operazione contro laè in corso dalle prime luci dell’alba. A portare a termine l’operazione sono stati i finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello Scico e ai Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Direzioni Distrettuali Antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L’inchiesta sullaL’operazione giunge al culmine di quattro diverse indagini, coordinate dalle diverse Procure antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Roma e dalla Direzione ...

Advertising

GDF : #GDF #Torino #Scoperta maxi frode in #commercio. #Sequestrati oltre 15 milioni di #prodotti recanti la falsa indica… - news_mondo_h24 : Maxi frode petrolifera della ‘ndrangheta, sequestri del valore di un miliardo - NoiNotizie : 'Ndrangheta, ipotesi di maxi frode nel settore petrolifero: settanta arresti, sequestri per un miliardo di euro. Op… - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: 'ndrangheta, maxi frode petrolifera: 70 arresti e sequestro di un miliardo #mafia - Ralfmacher : RT @MediasetTgcom24: 'ndrangheta, maxi frode petrolifera: 70 arresti e sequestro di un miliardo #mafia -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi frode

TGCOM

... riciclaggio efiscale di prodotti petroliferi. Contestualmente sono in corso sequestri di ... Le indagini sono confluite nellaoperazione alla luce del fatto che avevano ad oggetto le stesse ...Unaoperazione anti mafia è ha condotto all'esecuzione di provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione mafiosa, riciclaggio efiscale di prodotti ...Una maxi operazione anti mafia è ha condotto all'esecuzione di provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione mafiosa, riciclaggio e frode fiscale di ...Contestualmente sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa 1 miliardo di euro. L'operazione, secondo quanto si appreso, è frutto di 4 diverse indagini, coord ...