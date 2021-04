Liverpool | LeBron James farà il ' mental coach'

(Di giovedì 8 aprile 2021)(Inghilterra) - Ha già la mente proiettata al futuro,. La stella dei Los Angeles Lakers (che non ha mai nascosto di voler diventare proprietario di una franchiga Nba quando ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Liverpool: #LeBronJames diventerà il “mental coach” - Ilovepalermocalcio - GuilleTano5 : Incredibile ruolo per #LeBronJames al @LFC!. - fubolitix : Il gruppo #FenwaySports proprietario del #Liverpool dopo l'ampliamento del capitale di 750M dollari con l’ingresso… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La proprietà del Liverpool punta ad acquisire altri club: Con l’ampliamento del capitale di 750 m… - Robertoro80 : RT @calcioinglese: LeBron James e il Liverpool: un’accoppiata vincente il cui futuro sembra essere ricco di opportunità. Con l’ingresso del… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool LeBron

Corriere dello Sport.it

...Nba quando smetterà di giocare) solo qualche settimana fa ha acquistato una quota di minoranza dei Boston Red Sox di baseball e al tempo stesso ha aumentato le sue azioni delJames ...5 curiosità suJames - Su Instagram è seguito da circa 82 milioni di follower. - Possiede una quota pari al 2% della squadra di calcio inglese del. - Ha diverse auto, tra cui una ...Le parole del proprietario del Liverpool avevano lasciato aperte molte possibilità, così è stato necessario un ulteriore suo intervento per chiarire che LeBron James non avrà voce in capitolo su ...Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza la Fenway Sports Group (FSG), gruppo proprietario fra gli altri del Liverpool, ha intenzione di espandersi ... un investimento da parte della stella della ...