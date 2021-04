LIVE Sonego-Simon 6-4 4-1, ATP Cagliari in DIRETTA: il torinese scappa via anche nel secondo set (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-EVANS A Cagliari LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA 40-40 Scende a rete a prendersi il punto Sonego dopo che il suo avversario aveva accorciato. Il torinese rimane anche in questo gioco. 40-30 DA POLIPO Sonego SI PRENDE QUESTO PUNTO! Recuperi ovunque per il numero 34 del mondo che alla fine chiude con la volée dopo aver coperto il campo in maniera sublime. 40-15 Si salva Simon con un ottimo dritto sulla riga dopo che Sonego aveva preso l’iniziativa. 30-15 Gioca un dritto in chop in maniera poco decisa il piemontese che finisce per sbagliare. 15-15 Recupero in avanzamento sulla palla corta per ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-EVANS ALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA 40-40 Scende a rete a prendersi il puntodopo che il suo avversario aveva accorciato. Ilrimanein questo gioco. 40-30 DA POLIPOSI PRENDE QUESTO PUNTO! Recuperi ovunque per il numero 34 del mondo che alla fine chiude con la volée dopo aver coperto il campo in maniera sublime. 40-15 Si salvacon un ottimo dritto sulla riga dopo cheaveva preso l’iniziativa. 30-15 Gioca un dritto in chop in maniera poco decisa il piemontese che finisce per sbagliare. 15-15 Recupero in avanzamento sulla palla corta per ...

