LIVE Musetti-Evans 6-1, ATP Cagliari in DIRETTA: primo set dominato e vinto dall’azzurro! (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SIMON A Cagliari 15-15 CHE SCAMBIO! IL MIGLIORE DEL MATCH! Di poco lungo il lob di rovescio di Musetti dopo aver dominato lo scambio e aver chiamato l’avversario con la smorzata e il colpo a volo da metà campo. 0-15 Risposta profonda di diritto di Musetti e chiusura lungolinea. INIZIO SECONDO SET 13.28 Lorenzo Musetti vince il primo parziale dominando in 24 minuti il #1 del seeding Dan Evans. primo set conquistato per 6 giochi a 1 grazie a un gioco variegato e sempre costante che gli hanno permesso di strappare due volte il servizio e ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA LADI SONEGO-SIMON A15-15 CHE SCAMBIO! IL MIGLIORE DEL MATCH! Di poco lungo il lob di rovescio didopo averlo scambio e aver chiamato l’avversario con la smorzata e il colpo a volo da metà campo. 0-15 Risposta profonda di diritto die chiusura lungolinea. INIZIO SECONDO SET 13.28 Lorenzovince ilparziale dominando in 24 minuti il #1 del seeding Danset conquistato per 6 giochi a 1 grazie a un gioco variegato e sempre costante che gli hanno permesso di strappare due volte il servizio e ...

