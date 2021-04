LIVE Ajax-Roma 1-2, Europa League 2021 in DIRETTA: i giallorossi sbancano Amsterdam con le reti di Pellegrini e Ibanez, decisivo anche Pau Lopez. Highlights e pagelle (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi. Si chiude questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! LE pagelle DEL MATCH Ajax (4-3-3): Scherpen 5; Rensch 5,5 (dal 78’Klaiber sv), Timber 6, Martinez 5,5, Tagliafico 5,5; Klaassen 7, Alvarez 6, Gravenberch 6; Antony 6 (dall’88’ Idrissi), Tadic 5, Neres 5 (dal 64? Brobbey 6,5). Allenatore: ten Hag 6,5. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 8; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6,5; Bruno Peres 6.5, Diawara 5,5, Veretout 5,5 (dal 77? Vilar sv), Spinazzola 6,5 (dal 29? Calafiori 5,5); Pellegrini 7, Pedro 6 (dall’88’ Carles Perez sv); Dzeko 6 (dal’77’ Mayoral sv). Allenatore: Fonseca 6,5. 90+4? FINISCE QUI: ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi. Si chiude questa. Buon proseguimento con OA Sport! LEDEL MATCH(4-3-3): Scherpen 5; Rensch 5,5 (dal 78’Klaiber sv), Timber 6, Martinez 5,5, Tagliafico 5,5; Klaassen 7, Alvarez 6, Gravenberch 6; Antony 6 (dall’88’ Idrissi), Tadic 5, Neres 5 (dal 64? Brobbey 6,5). Allenatore: ten Hag 6,5.(3-4-2-1): Pau8; Mancini 7, Cristante 6,6,5; Bruno Peres 6.5, Diawara 5,5, Veretout 5,5 (dal 77? Vilar sv), Spinazzola 6,5 (dal 29? Calafiori 5,5);7, Pedro 6 (dall’88’ Carles Perez sv); Dzeko 6 (dal’77’ Mayoral sv). Allenatore: Fonseca 6,5. 90+4? FINISCE QUI: ...

