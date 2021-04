Layers of Fear pronto a terrorizzare su Playstation VR. Ecco trailer e data di uscita (Di giovedì 8 aprile 2021) Uscito nella versione per PC alla fine del 2019, Layers of Fear VR offre una versione più immersiva del delirante horror del 2016 creato da Bloober Team, stavolta specificamente progettato per il VR. Il gioco in uscita il 29 aprile, è perfetto per chi ama l'horror con risvolti psichedelici e grafiche particolari, oltre a essere un'ottima occasione per sfruttare il VR della Playstation. Layers of Fear racconta la storia di un pittore tormentato che tenta di completare il suo capolavoro, in un processo che trascina i giocatori in un incubo sempre più allucinato. La storia è contornata dall'ambientazione gotica del gioco, realizzata e adattata al VR splendidamente, che si scompone e riconfigura in modi sempre più impossibili, offrendo al giocatore scene psichedeliche, spesso ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Uscito nella versione per PC alla fine del 2019,ofVR offre una versione più immersiva del delirante horror del 2016 creato da Bloober Team, stavolta specificamente progettato per il VR. Il gioco inil 29 aprile, è perfetto per chi ama l'horror con risvolti psichedelici e grafiche particolari, oltre a essere un'ottima occasione per sfruttare il VR dellaofracconta la storia di un pittore tormentato che tenta di completare il suo capolavoro, in un processo che trascina i giocatori in un incubo sempre più allucinato. La storia è contornata dall'ambientazione gotica del gioco, realizzata e adattata al VR splendidamente, che si scompone e riconfigura in modi sempre più impossibili, offrendo al giocatore scene psichedeliche, spesso ...

