Juventus senti Ravanelli: 'Può essere punto fermo dalla quale ripartire' (Di giovedì 8 aprile 2021) Juventus, l'ex bianconero Ravanelli sulle pagine de 'La Gazzetta Dello Sport' si è espresso a proposito del match vinto ieri sera contro il Napoli , decisivo per la corsa Champions League. L'ex ... Leggi su juvelive (Di giovedì 8 aprile 2021), l'ex bianconerosulle pagine de 'La Gazzetta Dello Sport' si è espresso a proposito del match vinto ieri sera contro il Napoli , decisivo per la corsa Champions League. L'ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus senti Ravanelli: 'Può essere punto fermo dalla quale ripartire' Juventus, l'ex bianconero Ravanelli si è espresso sul match di ieri contro il Napoli, parlando specialmente dell'attaccante Paulo Dybala. Juventus, l'ex bianconero Ravanelli sulle pagine de 'La Gazzetta Dello Sport' si è espresso a proposito del match vinto ieri sera contro il Napoli , decisivo per la corsa Champions League. L'ex bomber ...

Atalanta, senti Marino: 'La Dea arriverà seconda, giocherà la finale con la Juve da favorita e Musso...' Ci arriverà con una grande condizione fisica e penso alle pressioni che accompagneranno la Juventus: sarà l'unico trofeo che potrà vincere...'. MERCATO - 'Molina è appena arrivato, resterà all'...

Dybala cambia volto alla Juve. La media punti schizza con la Joya in campo Paulo Dybala cambia volto alla Juve e con lui in campo la media punti si alza vertiginosamente. Il dato sulla Joya La Juve cambia volto con Paulo Dybala in campo e non lo dimostra solamente il gioco m ...

