Involuzione Kulusevski | ma per la Juventus non è in vendita

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sembrava dover essere l’uomo in più dellain questa stagione, ma Dejanfino a questo momento sta deludendo le aspettative e le voci sul possibile addio a fine campionato hanno iniziato a circolare. L’attaccante svedese aveva iniziato con il piede giusto, ma pian piano il suo rendimento è calato, anche per via dei L'articolo

Advertising

dade1173 : RT @alei1004: L involuzione di praticamente tutti i singoli fa paura,la lettura della partita inesistente, un allenatore serio adesso mette… - chrib00 : RT @alei1004: L involuzione di praticamente tutti i singoli fa paura,la lettura della partita inesistente, un allenatore serio adesso mette… - tal_Marco : RT @alei1004: L involuzione di praticamente tutti i singoli fa paura,la lettura della partita inesistente, un allenatore serio adesso mette… - francescoargon1 : RT @alei1004: L involuzione di praticamente tutti i singoli fa paura,la lettura della partita inesistente, un allenatore serio adesso mette… - marrus91 : RT @alei1004: L involuzione di praticamente tutti i singoli fa paura,la lettura della partita inesistente, un allenatore serio adesso mette… -

Ultime Notizie dalla rete : Involuzione Kulusevski

Tutto Juve

A me colpisce molto l'di, sembra un altro rispetto a quello dell'anno scorso a Parma. 'E' vero, oggiè un giocatore triste. Deve avere spazio davanti, invece è un po'...... per esempio ritardando ostinatamente l'ingresso die rinunciando a vincerla ai tempi ... L'è palese e qualche maligno già sussurra che sia stata incoraggiata, programmata a ...Sembrava dover essere l'uomo in più della Juventus in questa stagione, ma Dejan Kulusevski fino a questo momento sta deludendo le aspettative e le voci L'esterno svedese sta faticando alla prima stagi ...Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera su 'Up&Down', il doppio ex di Juventus e Napoli Gianluca Francesconi presenta il match di oggi tra bianconeri e azzurri: "L'involuzione di giocatori come ...