Inter, ecco quanti punti mancano per la conquista dello Scudetto (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Inter si avvicina ulteriormente allo Scudetto in seguito al successo per 2-1 ottenuto ieri sera a San Siro contro il Sassuolo. I nerazzurri sono ora a quota 71 punti, primi incontrastati in classifica. Basta fare due conti per scoprire quanti punti mancano alla conquista aritmetica dello Scudetto. Il Milan è a 60 punti e, se dovesse vincerle tutte, con 27 punti arriverebbe a 87 punti totali; tuttavia, sarebbe comunque dietro in virtù del bilancio negativo nei derby: stracittadine terminate 1-2 all'andata e 0-3 al ritorno. Agli uomini di Conte quindi basterà vincere 6 partite e pareggiarne una: mancano solo 16 punti alla conquista del ...

