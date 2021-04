Draghi | Vaccinare tutti gli over 80 entro aprile | c' è disponibilità di dosi

(Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - "Ladei vaccini non è calata, anzi sta risalendo. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti", ha assicurato il presidente del Consiglio, Marioin conferenza stampa. "Ladei vaccini c'è. Il lavoro procede, il commissario all'emergenza sta facendo bene con le Regioni", ha aggiunto, e ha affermato che ladei vaccini "permette digli80", ha aggiunto il premier.ha ammonito: "La raccomandazione è seguire le linee guida e usare il vaccino Astrazeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. Smettetela dichi ha ...

evagiovannini : Draghi: “Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni!” E ancora: “Con che coscienza un giovane salta la list… - RaiNews : 'Con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare?'. Le parole di Mario Draghi. La conferenza stampa i… - sole24ore : #Draghi: «Bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni. Recovery, occasione unica» @sole24ore - Gardella90 : RT @nunziapenelope: #Draghi dice alle #regioni che se vogliono aprire devono vaccinare subito le persone a rischio, in particolare over70..… - DonciccioPics : RT @StefanoFeltri: Si potrebbe fare un decreto legge, però, invece che auspicare... -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Vaccinare

Il capo del governo: "Sono ottimista, non ho dubbi sul raggiungimento degli obiettivi di vaccinazione. Il governo naturalmente lavora a un piano per le riaperture". - -: 'tutti gli over 80 entro aprile, c'è disponibilità di ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di piano vaccini e Recovery Plan: "La prima cosa da capire è l'importanza di seguire le linee guide espresse ...Roma, 8 apr (Adnkronos) - Il "disguido" con il Lazio sul numero dei vaccini "è stato chiarito" e "io sono molto molto ottimista sull'andamento del programma vaccinale e sul clima di cooperazione tra R ...