Draghi, ipotesi riaperture a fine mese: "Non ho una data, dipende da vaccini e contagi" (Di giovedì 8 aprile 2021) "Ora non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. E poi dipende dall'andamento dei contagi e come dicevo dalle vaccinazioni. Sul turismo il ministro Garavaglia, speriamo ma la cosa più importante è preparare la riapertura". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in conferenza stampa insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio

