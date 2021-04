Dl sostegni | Ruffini | ' in prossimi giorni proseguirà screening pagamenti ristori'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Le domande per ricevere i contributi a fondo perduto, previsti dal decreto legge, continuano ad arrivare con un flusso costante sulla piattaforma informatica che l'Agenzia delle Entrate ha realizzato con Sogei, raggiungendo la quota di un milione. “Neicontinueremo con lodelle domande in arrivo e con tutti i”. Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria, all'Adnkronos, commentando i dati sui primiin pagamento.

