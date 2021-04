Covid, Gimbe: “Contagi in calo, in 14 regioni intensive sopra il 30%” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe rileva nella settimana 31 marzo-6 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi di Covid (125.695 vs 141.396), legata in parte alla netta riduzione dell’attività di testing. In lieve calo anche i decessi (2.868 vs 3.000), i casi attualmente positivi (555.705 vs 562.832) e le persone in isolamento domiciliare (522.625 vs 529.885). Sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (29.337 vs 29.231) e le terapie intensive (3.743 vs 3.716). In dettaglio, rispetto alla scorsa settimana, si registrano 2.868 decessi (-4,4%), +27 in terapia intensiva (+0,7%), +106 ricoverati con sintomi (+0,4%), -7.260 in isolamento domiciliare (-1,4%), 125.695 nuovi casi (-11,1%) e -7.127 casi attualmente positivi (-1,3%). Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe rileva nella settimana 31 marzo-6 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi di Covid (125.695 vs 141.396), legata in parte alla netta riduzione dell’attività di testing. In lieve calo anche i decessi (2.868 vs 3.000), i casi attualmente positivi (555.705 vs 562.832) e le persone in isolamento domiciliare (522.625 vs 529.885). Sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (29.337 vs 29.231) e le terapie intensive (3.743 vs 3.716). In dettaglio, rispetto alla scorsa settimana, si registrano 2.868 decessi (-4,4%), +27 in terapia intensiva (+0,7%), +106 ricoverati con sintomi (+0,4%), -7.260 in isolamento domiciliare (-1,4%), 125.695 nuovi casi (-11,1%) e -7.127 casi attualmente positivi (-1,3%).

Advertising

fanpage : Meno casi di #Covid per meno tamponi effettuati: il monitoraggio della Fondazione Gimbe - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - Radio1Rai : 'Siamo in una situazione ospedaliera critica. E i ritardi nella cura dei pazienti non covid stanno iniziando a emer… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Meno casi di #Covid per meno tamponi effettuati: il monitoraggio della Fondazione Gimbe - Giuggio72684862 : RT @fanpage: Meno casi di #Covid per meno tamponi effettuati: il monitoraggio della Fondazione Gimbe -