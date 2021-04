Chiuso tratto Latisana – Portogruaro verso Venezia a causa di un incidente

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un graveaccaduto alle 9 di oggi – giovedì 8 aprile – ha richiesto la chiusura delautostradale frain direzione. Si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti verificatosi lungo ila tre corsie poco dopo il ponte sul fiume Tagliamento. Al momento dello scontro erano stati segnalati rallentamenti sui pannelli a messaggio variabile adell’afflusso di autoarticolati come spesso accade nelle giornate di martedì e di mercoledì. Sul posto è presente il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il 118 e l’Elisoccorso. È stata istituita l’uscita obbligatoria aper chi proviene da Trieste ed è statolo stesso svincolo in ...

Lo scontro ha richiesto la chiusura del tratto autostradale. Si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti verificatosi lungo il tratto a tre corsie poco dopo il ponte sul fiume Tagliamento.Schianto tra Tir in A4, autostrada chiusa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nell'incidente, accaduto verso le 9.20, è rimasto ferito in modo molto grave uno dei ...