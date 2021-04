Calcio, la Roma vince per 1-2 in casa dell’Ajax nell’andata dei quarti di Europa League 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) La vittoria della Roma questa sera ha molti padri. Il Calcio in Europa ha visto giocarsi l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2020-2021 e la Roma ha battuto in trasferta l’Ajax per 1-2. In gol nel primo tempo Klaassen per i padroni di casa, poi nella ripresa Pau Lopez para un rigore, Pellegrini pareggia e nel finale Ibanez sigla il gol vittoria. Nel primo tempo la Roma parte meglio ed ha delle buone occasioni con Dzeko al 12?, destro fuori di poco, ed al 17? con Cristante, che chiama al grande intervento il portiere avversario. Al 39? passa l’Ajax: percussione di Tadic, che serve l’accorrente Klaassen, il quale deve semplicemente appoggiare in rete per l’1-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa al 51? Pau ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) La vittoria dellaquesta sera ha molti padri. Ilinha visto giocarsi l’andata deidi finale dell’2020-e laha battuto in trasferta l’Ajax per 1-2. In gol nel primo tempo Klaassen per i padroni di, poi nella ripresa Pau Lopez para un rigore, Pellegrini pareggia e nel finale Ibanez sigla il gol vittoria. Nel primo tempo laparte meglio ed ha delle buone occasioni con Dzeko al 12?, destro fuori di poco, ed al 17? con Cristante, che chiama al grande intervento il portiere avversario. Al 39? passa l’Ajax: percussione di Tadic, che serve l’accorrente Klaassen, il quale deve semplicemente appoggiare in rete per l’1-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa al 51? Pau ...

