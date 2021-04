Cagliari, sospiro di sollievo dopo la positività di Cragno: negativi tutti i tamponi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Cagliari tira un sospiro di sollievo dopo la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: sono tutti negativi i tamponi effettuati Buone notizie in casa Cagliari. tutti negativi i tamponi effettuati sui componenti di squadra e staff. sospiro di sollievo per Semplici dopo gli ultimi giorni di apprensione per la positività del portiere Alessio Cragno, legata al focolaio esploso in Nazionale in occasione delle ultime tre gare di qualificazione ai Mondiali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 La positività ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Iltira undilaal Covid-19 di Alessio: sonoeffettuati Buone notizie in casaeffettuati sui componenti di squadra e staff.diper Semplicigli ultimi giorni di apprensione per ladel portiere Alessio, legata al focolaio esploso in Nazionale in occasione delle ultime tre gare di qualificazione ai Mondiali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 La...

