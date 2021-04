Black Adam: James Cusati-Moyer entra nel cast (Di giovedì 8 aprile 2021) L'attore James Cusati-Moyer è entrato a far parte del cast di Black Adam, l'atteso film tratto dai fumetti della DC con star Dwayne Johnson. Black Adam avrà nel proprio cast anche l'attore James Cusati-Moyer, nominato recentemente a un Tony Award per la sua performance in Slave Play. L'attore ha interpretato a teatro il ruolo di Dustin nello spettacolo di Jeremy O. Harris ed è in attesa di scoprire se riuscirà a conquistare l'ambito premio teatrale. La produzione dell'atteso film prodotto da New Line e DC non ha per ora voluto svelare il ruolo assegnato a James Cusati-Moyer in Black ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021) L'attoreto a far parte deldi, l'atteso film tratto dai fumetti della DC con star Dwayne Johnson.avrà nel proprioanche l'attore, nominato recentemente a un Tony Award per la sua performance in Slave Play. L'attore ha interpretato a teatro il ruolo di Dustin nello spettacolo di Jeremy O. Harris ed è in attesa di scoprire se riuscirà a conquistare l'ambito premio teatrale. La produzione dell'atteso film prodotto da New Line e DC non ha per ora voluto svelare il ruolo assegnato ain...

