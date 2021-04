Basket femminile | Reyer Venezia | a Szekszard inizia la caccia all’EuroCup 2021 Semifinale con le padrone di casa

(Di giovedì 8 aprile 2021)domani la corsa dell’Umananelle Final Four di EuroCup 2020-. La formazione allenata da Giampiero Ticchi si trova subito a sfidare ledidel KSC, club ungherese che condivide con quello lagunare il fatto di arrivare all’appuntamento da imbattuto nelle cinque partite finora giocate. Si gioca con la prospettiva di incontrare la vincitrice dell’altro confronto, di livello anch’esso decisamente alto, tra le francesi del Carolo(le Flammes) è il ValenciaClub SAD, una delle realtà femminili spagnole più recenti e nella Liga Femenina dal 2018. La formazione ungherese è dotata di notevole potenziale in attacco, che passa soprattutto da un nome, quello di Dewanna Bonner, due volte ...

è il Valencia Basket Club SAD, una delle realtà femminili spagnole più recenti e nella Liga Femenina dal 2018. La formazione ungherese è dotata di notevole potenziale in attacco, che passa soprattutto ...